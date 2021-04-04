Цифра дня: видеоблогер Влад Бумага подарил девушке машину за 15 миллионов
Фото: @a4omg/ Instagram
На день рождения избранницы блогер-миллионник преподнес Юлии роскошный автомобиль –белый внедорожник Mercedes-Benz G-класса, стоимость которого составляет около 15 миллионов рублей.
«Много уже было сказано и подарено, но я хочу сделать последний подарок. Он ждет тебя на улице», – обратился к любимой Влад.
Юлия Годунова отпраздновала юбилей. Девушке исполнилось 25 лет. Праздник она предпочла отметить в кругу близких друзей. Вечеринка была тематической. Декорации были оформлены в стиле диснеевского мультика: торт в виде башен Диснея и стол с гадалкой в образе феи-крестной.
К слову, до этого свою возлюбленную с днем рождения поздравил рэпер-провокатор Моргенштерн. Он подарил Диларе автомобиль за 7 миллионов рублей и 5 миллионов наличными.
Вот так молодые блогеры исполняют желания своих избранниц. Молодцы, не правда ли?
А вам нравится пара Влада и Юлии? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: @a4omg/Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!