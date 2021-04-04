Цифра дня: видеоблогер Влад Бумага подарил девушке машину за 15 миллионов

К слову, до этого свою возлюбленную с днем рождения поздравил рэпер-провокатор Моргенштерн. Он подарил Диларе автомобиль за 7 миллионов рублей и 5 миллионов наличными.

Вот так молодые блогеры исполняют желания своих избранниц. Молодцы, не правда ли?

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