«Чудо чудное»: Ирина Виторган показала фото милашек-дочек в необычных украшениях

«Кларочка и Этелечка — миленькие украиночки!», «Какая хохлушечка красивая», «Этелька — копия брата Максима», «Ой, какая прелесть», «А все заметили, что Этель — копия Максима?», «Самое время есть вареники со сметаной», «Чудо чудное», «Младшая — копия мамина», «Гарные девчата!», «Произведение искусства эти детки!», «Прелесть какая», — посыпались комплименты.

Кстати, поклонники семьи Виторган уже не раз отмечали, что 2-летняя Этель очень похожа на брата Максима, который старше нее на 46 лет. Сына Эммануилу Виторгану родила вторая супруга Алла Балтер, с которой актер прожил почти 30 лет. От первой жены актрисы Тамары Румянцевой у артиста есть 54-летняя дочь Ксения.

Ирина Виторган ранее рассказывала, что у нее долгое время не получалось наладить отношения с пасынком, который немногим моложе нее. И недавно она опубликовала трогательный пост, в котором порадовалась, что на смену холодным отношениям между родственниками приходит понимание.

Напомним, днем ранее семью Виторган раскритиковали за то, что они ищут няню детям. «было же понятно, что сами не справитесь», — упрекнули супругов, которые в пожилом возрасте стали родителями двух девочек.