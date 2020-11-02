Ирину и Эммануила Виторган раскритиковали за поиск няни для дочек: «Ясно было, что не справитесь»
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
80-летний Эммануил Виторган опубликовал в социальной сети объявление о поиске няни для маленьких дочек: 2-летней Этель и годовалой Клары. Актер отметил, что помощница им нужна с проживанием, и обязательное требование — она должна уметь готовить.
Публикация на странице актера вызвала неоднозначную реакцию у его подписчиков.
«Возьмите меня, я люблю детей и умею готовить», «Я бы бесплатно работала и сочла честью находиться с вами, милая семья. Пусть все невзгоды и болезни обойдут вас стороной!», «Да вы что, ей богу! Вам ли давать такое объявление? Давно должны были все предусмотреть. Ясно же было, что не справитесь. А найти няню вам должны подсказать ваша актерская гильдия и ваши взрослые дети, или я не права? Ой, только, ради бога, найдите нормальную няню во всех отношениях», «Пошутил?», — последовали противоречивые комментарии.
Фото: www.instagram.com/emmanuil_vitorgan/
Когда в семье только появилась вторая дочь Клара, Эммануил и Ирина Виторган уже искали няню. Но, видимо, их попытка не увенчалась успехом, или они передумали. Правда, однажды отвечая на вопросы подписчиков о том, как они управляются с двумя малышками, супруги отвечали, что у них есть помощница.
Напомним, Ирина и Эммануил Виторган стали родителями впервые, когда матери было уже 55, а отцу — 78 лет. Появление в семье ребенка удивило поклонников. «Молодая» мать рассказывала, что сама выносила Этель, но доказательство тому не было. Когда же родилась младшая Клара Виторганы не стали отрицать того, что воспользовались услугами суррогатной мамы.
Фото и видео: Instagram Ирины и Эммануила Виторган, Anatoly Lomohov/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!