Ирину и Эммануила Виторган раскритиковали за поиск няни для дочек: «Ясно было, что не справитесь»

Когда в семье только появилась вторая дочь Клара, Эммануил и Ирина Виторган уже искали няню. Но, видимо, их попытка не увенчалась успехом, или они передумали. Правда, однажды отвечая на вопросы подписчиков о том, как они управляются с двумя малышками, супруги отвечали, что у них есть помощница.

Напомним, Ирина и Эммануил Виторган стали родителями впервые, когда матери было уже 55, а отцу — 78 лет. Появление в семье ребенка удивило поклонников. «Молодая» мать рассказывала, что сама выносила Этель, но доказательство тому не было. Когда же родилась младшая Клара Виторганы не стали отрицать того, что воспользовались услугами суррогатной мамы.