«Чудесные»: Галина Юдашкина опубликовала нежный семейный кадр

Так и сегодня, она решила поделиться с фанатами новыми семейными кадрами, сделанными специально для предновогодней фотосессии.

На снимках Галина, Петр и их малыши позируют в нарядных костюмах. Девушка надела красное платье, а детишки такие же кофточки. Петр же предстал в белой рубашке и черном смокинге. Сама фотография получилась очень уютной и нежной, согласитесь?

Поклонники оценили фотоснимки. В комментариях под публикацией можно найти множество комплиментов.

«Счастья вам, прекрасная семья!», «Какие красивые!», «Классные!», «Надо же, как фото передает столько нежности! Счастья вашей семье», «С наступающим Новым годом, дорогие наши!», «Потрясающая картина!», «Замечательные!», — пишут восторженные пользователи Сети.