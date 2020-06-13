«Мамочка-королева»: пользователи Сети обсуждают пляжное фото Галины Юдашкиной

«Ой, а что за «девочка» такая красивая сидит с Анатолькой!😍🥰😘🤩😆», «Ой, ну маленький — вылитый дедушка Валентин 👍 прелесть какая 🐥», «Мальчишки👍👍👍», «Красотульки😍😍😍», «Фигурка👍🔥», «Детки и красивая мама💖💖💖», «Галина, выглядите великолепно! Парни красавцы», «Малыши красавчики! А мамочка — королева», «Какие вы красивые все», «Шладкие такие», «Такие классные!!!», «Красавцы», — комментируют публикацию подписчики.

Напомним, в 2014 году дочь Валентина Юдашкина вышла замуж за Петра Максакова. Старший сын пары родился в апреле 2016 года, а младший — в марте 2018 года.