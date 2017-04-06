Расставание «Бранджелины», спустя 11-ти лет совместной жизни, стало одним из главных событий прошлого года. Версий о причине развода было много: пагубное пристрастие Питта к алкоголю, неконтролируемая агрессия и слишком близкие отношения Джоли с братом. Когда же новость облетела весь мир, СМИ обратили внимание на бывшую жену Брэда – Дженнифер Энистон. Поклонники ждали ее мнения по этому поводу, ведь именно Анджелина стала причиной их развода. Однако официально Энистон комментариев не давала, но вот ее друзья охотно делились ими с прессой.

Так телеведущая и подруга Дженнифер – 42-летняя Челси Хэндлер не раз высказывалась о расколе голливудской пары. Хэндлер с иронией описывала и анализировала возможные причины развода звездной четы.

«Интересно, зачем ему понадобилось заниматься самолечением? Может потому, что он мог провести последние 12 лет на озере Комо, гуляя с Джорджем Клуни и Мэттом Деймоном, вместо того, чтобы торчать в доме с 85 детьми, говорящими на 15 различных языках. Ах да, ведь он женился на чокнутой женщине, вот почему. Но мы все должны уважать их частную жизнь в это трудное время – так что это будет последний раз, когда я говорю о них по телевизору. Вы можете следовать за мной в Twitter!» - рассказала ведущая.

И до сих пор Челси не прочь обсудить эту тему в беседах с журналистами.

«Я не думаю, что Джен заботит, что происходит с Анджелиной Джоли. Люди думают иначе – это настоящее безумие. Как будто она сидит и переживает об Анджелине. Уверена, что нет», - поделилась в одном из интервью Хэндлер.

Напомним, что 41-летняя Джоли и 53-летний Питт поженились после почти 10 лет отношений. У экс-супругов 6 детей: трое родных и трое приемных, полную опеку над которыми получила Анджелина.

Фото: East News