В Лос-Анджелесе прошла премьера третьего сезона сериала HBO «Оставленные». Звездой рейтингового проекта стал Джастин Теру, сыгравший главного героя. Для актера это было важное событие, поэтому поддержать его пришла возлюбленная – Дженнифер Энистон. К ней-то и были прикованы все взгляды.

48-летняя актриса предстала перед камерами в черном, кожаном, мини- платье без бюстгальтера, которое подчеркнуло невероятную фигуру Дженнифер. Образ завершили сексуальные босоножки на высоком каблуке. Счастливая Энистон сопровождала мужа весь вечер, и с радостью позировала фотографам.

К слову, на днях в интервью порталу ET, Теру заявил, что хотел бы написать сценарий для своей супруги. По словам актера они регулярно обсуждают это с Дженнифер и подкидывают друг другу идеи. Стоит отметить, что у Джастина уже есть писательский опыт, он выступил сценаристом фильмов «Солдаты неудачи» и «Железный человек - 2».

Напомним, что Теру и Энистон начали встречаться в 2011-ом году, а в августе 2015-го тайно сыграли свадьбу в своем доме в Лос-Анджелесе.

Фото: Global Look Press