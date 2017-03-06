Недолго страдала Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом, сообщают СМИ. На днях в Сети появились ее фотографии с новым мужчиной, которые сделали вездесущие папарацци в Камбодже. «Актриса все время проводит с загадочным кавалером, с ее лица не сходит счастливая улыбка, она даже познакомила его с детьми», — передает пресса слова инсайдера.

Снимки впервые появились в журнале National Enquirer. «Они вместе вышли из ее дорогого отеля и отправились по магазинам», — сообщает источник.

Но поводов для радости за личную жизнь Джоли, увы, нет. Еще в пятницу сотрудники Gossip Cop выяснили личность загадочного незнакомца, везде сопровождающего звезду. Он оказался... ее телохранителем.

Напомним, что на прошлой неделе издание подтвердило, что Брэд Питт действительно общается со своей бывшей супругой Дженнифер Энистон. А сегодня утром мы попытались представить, как будут выглядеть Питт и Джоли через 20 лет. Может быть, им не стоит расставаться?

Фото: globallookpress.com