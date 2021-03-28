Что известно о «клоне» Лободы, сильно разозлившем певицу

На этой неделе врач из Узбекистана опубликовал в своем блоге в Instagram видео, на котором девушка, похожая на Лободу, сидит после ринопластики. Кроме того, хирург отметил на своих сторис аккаунт певицы. Такой поступок вывел артистку из себя.

Позднее она заявила, что собирается подавать на врача в суд. «Я нахожусь в Москве, а в это время в Узбекистане один врач делает какой-то девочке пластику, подписывает ее моей фамилией. Что вам сказать, молодой человек? Так вы попали! Мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию!» — заявила певица в сторис.