Что известно о «клоне» Лободы, сильно разозлившем певицу
Фото: @lobodaofficial/Instagram
На этой неделе врач из Узбекистана опубликовал в своем блоге в Instagram видео, на котором девушка, похожая на Лободу, сидит после ринопластики. Кроме того, хирург отметил на своих сторис аккаунт певицы. Такой поступок вывел артистку из себя.
Позднее она заявила, что собирается подавать на врача в суд. «Я нахожусь в Москве, а в это время в Узбекистане один врач делает какой-то девочке пластику, подписывает ее моей фамилией. Что вам сказать, молодой человек? Так вы попали! Мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию!» — заявила певица в сторис.
Оказалось, что «клон Светланы Лободы» — обычная женщина. Ее зовут Анна, она любит животных — дома у нее целый зоопарк, а работает она в федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
В личной жизни скандально известной женщины все хорошо. У нее есть сын и внучка, их фотографиями женщина с удовольствием делится в своем личном блоге.
Фото и видео: @lobodaofficial/Instagram, @lukianova2806/Instagram
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