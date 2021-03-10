Светлана Лобода объяснила, почему не пустила свою дочь на «Голос.Дети»

Светлана Лобода в интервью изданию Wday рассказала, что ее старшая дочь Ева хотела отправиться на конкурс «Голос.Дети» в качестве участницы, однако она оказалась против.

Певица объяснила это тем, что не хочет, чтобы Ева повторила судьбу дочери Алсу Микеллы, участие которой в «Голосе» обернулось большим скандалом.

«Я была категорически против. Не хочу неправильных разговоров. Когда я ей об этом честно сказала, ответ был такой: "Мамочка, я и не собиралась идти к тебе в команду. Я пошла бы к Егору Криду"», — говорит Светлана.

Сама Светлана в этом году стала одной из наставниц в песенном конкурсе. В этом году там появился новый наставник — Егор Крид, в команду к которому захотели все маленькие певицы.

Певица говорит, что старается контролировать жизнь своих двух дочерей, даже несмотря на высокую занятость, и частое отсутствие из-за гастролей. «Я немного сумасшедшая мама, которая должна все контролировать — от выполненных уроков до правильного питания, и даже когда я на гастролях, жизнь дочек проходит под моим неусыпным оком».