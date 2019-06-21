Экс-супруг Натальи Водяной женился на беременной подруге за пару недель до ее родов

Бывший муж супермодели Натальи Водяновой – 50-летний Джастин Портман – женился на своей новой избраннице. В этот раз к алтарю он повел актрису Морган Снайдер, с которой встречается уже несколько лет.
О свадьбе Портман сообщил в Instagram: «Моя нова красавица жена», - написал он.
Фото: Джастин и Морган поженились
Неделю назад Джастин сообщил, что Морган ждет ребенка и он станет отцом в четвертый раз. До родов актрисы осталось несколько недель.
Напомним, у Джастина Портмана есть трое детей от Натальи Водяновой: Лукас, Нева и Виктор. Отец проводит с ними много времени. Дети отлично ладят с новой женой отца.
Водянова же уже несколько лет счастлива в отношениях с французским миллионером Антуаном Арно, которому родила двоих сыновей – Максим и Романа.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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