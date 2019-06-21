Экс-супруг Натальи Водяной женился на беременной подруге за пару недель до ее родов

Бывший муж супермодели Натальи Водяновой – 50-летний Джастин Портман – женился на своей новой избраннице. В этот раз к алтарю он повел актрису Морган Снайдер, с которой встречается уже несколько лет.

О свадьбе Портман сообщил в Instagram: «Моя нова красавица жена», - написал он.