Черный картуз и нежная юбка из органзы: Орейро показала стильный образ для прогулки
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро поделилась в соцсетях стильным look'ом, подходящим для городской прогулки в теплую осеннюю погоду. На видео, выложенным на ее странице, 43-летняя актриса закружилась в длинной юбке из летящей органзы пудрового оттенка и полупрозрачном топе. Образ в стиле casual дополнили черный картуз и лакированные туфли на удобном, низком каблуке, а также сумочка через плечо.
Поклонникам Наталии очень понравился нежный и в то же время стильный образ звезды. Орейро засыпали комплиментами.
Обычно актриса предпочитает куда более дерзкие образы. Например, на одном из выпусков шоу талантов, где Наталия выступает в качестве члена жюри, она однажды появилась в обтягивающей кожаной юбке. В другой же раз Орейро и вовсе примерила алое платье-сетку.
Фото и видео: @nataliaoreirosoy/Instagram; East News; Javier Ramirez, Oscar Gonzalez/Global Look Press