Черный картуз и нежная юбка из органзы: Орейро показала стильный образ для прогулки

Поклонникам Наталии очень понравился нежный и в то же время стильный образ звезды. Орейро засыпали комплиментами.

Обычно актриса предпочитает куда более дерзкие образы. Например, на одном из выпусков шоу талантов, где Наталия выступает в качестве члена жюри, она однажды появилась в обтягивающей кожаной юбке. В другой же раз Орейро и вовсе примерила алое платье-сетку.