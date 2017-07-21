Накануне в рамках музыкального фестиваля «Жара» состоялся концерт, посвященный 70-летию легендарной Софии Ротару

Поздравить певицу пришли многие звезды отечественной эстрады. Так, по красной дорожке прошлись Ольга Бузова, Ани Лорак, Глюкоза, Юлия Барановская, Жасмин, Олег Газманов с дочкой и другие. Особое внимание в этот вечер было приковано к семье Ротару. Сын певицы Руслан Евдокименко пришел на праздник вместе с супругой, а также с 16-летней дочкой Софией, которая просто покорила всех присутствующих.

Для юбилейного концерта бабушки девушка выбрала струящееся платье в пол черного цвета, дополнив образ босоножками на высоком каблуке и крупным ожерельем.