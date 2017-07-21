Молода и прекрасна: 16-летняя внучка Софии Ротару покорила всех на юбилейном вечере в честь бабушки
Накануне в рамках музыкального фестиваля «Жара» состоялся концерт, посвященный 70-летию легендарной Софии Ротару
Поздравить певицу пришли многие звезды отечественной эстрады. Так, по красной дорожке прошлись Ольга Бузова, Ани Лорак, Глюкоза, Юлия Барановская, Жасмин, Олег Газманов с дочкой и другие.
Особое внимание в этот вечер было приковано к семье Ротару. Сын певицы Руслан Евдокименко пришел на праздник вместе с супругой, а также с 16-летней дочкой Софией, которая просто покорила всех присутствующих.
Для юбилейного концерта бабушки девушка выбрала струящееся платье в пол черного цвета, дополнив образ босоножками на высоком каблуке и крупным ожерельем.
Стоит отметить, что София делает успехи в модельном бизнесе. Ее карьера началась относительно недавно, но уже сейчас девушка может похвастаться контрактами с несколькими крупными брендами, потрясающей красоты съемками, а так же первой обложкой — ее лицо украсило страницы украинского Elle в 2015 году.
Фото: Александра Погиба / Passion.ru