Вера Брежнева, Ольга Бузова, Глюкоза и другие звезды на открытии фестиваля «Жара»
Вера Брежнева
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Накануне в Баку состоялась торжественная церемония открытия музыкального фестиваля «Жара», который вот уже второй год подряд собирает самых ярких звезд отечественной эстрады
По красной дорожке прошлись Глюкоза, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Ольга Бузова, Ани Лорак, Ирина Дубцова, Слава, Юлия Барановская, Олег и Марина Газмановы с дочкой, Валерия и Иосиф Пригожин, Владимир Винокур и многие другие.
В этом году праздник получился поистине масштабным. Помимо присутствия доброй половины российского шоу-бизнеса, организаторы фестиваля Эмин Агаларов, Григорий Лепс и Сергей Кожевников приготовили для гостей много интересного. Так, уже сегодня состоится уникальный юбилейный концерт в честь 70-летия Софии Ротару, а завтра пройдет творческий вечер Аллы Пугачевой, во время которого самые популярные хиты Примадонны в модной аранжировке исполнят звезды российской эстрады.
Остальными участниками фестиваля «Жара-2017» стали Валерий Меладзе, Валерий Сюткин, Валерия, Вахтанг, Вера Брежнева, Владимир Винокур, «Время и Стекло», «Френды», Данил Буранов, Джиган, Диана Арбенина, Дима Билан, Егор Крид, Жасмин, Игорь Николаев, Константин Меладзе, Кристина Орбакайте, Лайма Вайкуле, Лев Лещенко, Лолита, Макс Барских, Максим Галкин, Максим Фадеев, МОТ, Наргиз, Нигяр Джамал, Николай Басков, Нюша, Пицца, Полина Гагарина, Потап и Настя, Сергей Лазарев, Слава, Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха, Тимур Родригез, Филипп Киркоров, Настя Задорожная, Инна Маликова, Анжелика Агурбаш.