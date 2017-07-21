Накануне в Баку состоялась торжественная церемония открытия музыкального фестиваля «Жара», который вот уже второй год подряд собирает самых ярких звезд отечественной эстрады

По красной дорожке прошлись Глюкоза, Вера Брежнева, Светлана Лобода, Ольга Бузова, Ани Лорак, Ирина Дубцова, Слава, Юлия Барановская, Олег и Марина Газмановы с дочкой, Валерия и Иосиф Пригожин, Владимир Винокур и многие другие.