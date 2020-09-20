«Царевна-Лебедь!» Толкалина очаровала фанатов новым нежным образом

Любовь Толкалина, как и многие другие российские актеры и актрисы, провели ушедшую неделю на кинофестивале в Сочи. Однако актрисе это не помешало провести время вдали от шумных мероприятий и уединится на берегу Черного моря. На одной из последних фотографий Любовь позировала в летящем белом платье на краю набережной. Под нежным снимком актриса написала: «Настроение Чайка...». Наряд эффектно подчеркивает стройную и спортивную фигуру. Впрочем, Любовь только недавно раскрыла секрет своего идеального тела, и, оказалось, что актриса «с детства не худела».