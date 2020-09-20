«Царевна-Лебедь!» Толкалина очаровала фанатов новым нежным образом
Фото: @tolkalinaliuba / Instagram
Любовь Толкалина, как и многие другие российские актеры и актрисы, провели ушедшую неделю на кинофестивале в Сочи. Однако актрисе это не помешало провести время вдали от шумных мероприятий и уединится на берегу Черного моря. На одной из последних фотографий Любовь позировала в летящем белом платье на краю набережной. Под нежным снимком актриса написала: «Настроение Чайка...». Наряд эффектно подчеркивает стройную и спортивную фигуру. Впрочем, Любовь только недавно раскрыла секрет своего идеального тела, и, оказалось, что актриса «с детства не худела».
Фолловеры актрисы остались очарованы нежным снимком и написали десятки комментариев: «Красавица Люба!», «Чайка..», «Грация и утонченность», «Царевна-Лебедь», «Мисс Грация», «Лебедь белая», «Утонченная», «Лебедушка!», «Воздушное фото, как облако», «Очень красивый кадр!», «Красавица и феечка».
Ранее мы рассказывали, 19-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского сыграла пышную свадьбу и показала фото и видео в соцсетях. В этот важный для нее день Мария Михалкова-Кончаловская выглядела нежной и легкой, ее голову украшал венок.
Фото и видео: Instagram Любови Толкалиной
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