Любовь Толкалина похвасталась фигурой в мини-платье и раскрыла секрет стройности
Фото: Instagram @tolkalinaliuba
«Так выглядит Мать за сутки до того, как называться тещей…» — прокомментировала Толкалина одну из последних публикаций в Instagram. Звезда кино продемонстрировала счастливую улыбку, а вместе с тем похвасталась роскошной фигурой с бесконечно длинными и стройными ногами. Любовь примерила платье-блейзер «опасной» длины мини в классическом синем оттенке. Градус соблазнительности в базовой детали повысила частично открытая зона декольте. Завершили аутфит ультраяркие туфли-лодочки из замши цвета острого перца.
Фото: Instagram @tolkalinaliuba
Фолловеры поинтересовались, как актрисе удается сохранять безупречную форму. «Как вы так похудели?» — спросили в комментариях, на что Любовь иронично ответила, что не худеет с детства.
На регистрации брака дочери Толкалина блистает с шелковой комбинации кремового цвета. В Сети уже появились первые фото и видео со свадьбы Марии Кончаловской и Никиты Кузьмина (бизнесмена из Калининграда). Узнавайте о событиях первыми с Passion.ru.
Фото: Instagram @tolkalinaliuba / @welcometomaria
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