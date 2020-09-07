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Любовь Толкалина похвасталась фигурой в мини-платье и раскрыла секрет стройности

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Любовь Толкалина и Мария Михалкова-Кончаловская

Фото: Instagram @tolkalinaliuba

Любовь Толкалина поделилась с фолловерами счастливым событием — ее 19-летняя дочь, Мария Михалкова-Кончаловская, выходит замуж. Уже 7 сентября 42-летняя актриса примерит роль тещи, и переход в новый статус решила встретить во всеоружии.

«Так выглядит Мать за сутки до того, как называться тещей…» — прокомментировала Толкалина одну из последних публикаций в Instagram. Звезда кино продемонстрировала счастливую улыбку, а вместе с тем похвасталась роскошной фигурой с бесконечно длинными и стройными ногами. Любовь примерила платье-блейзер «опасной» длины мини в классическом синем оттенке. Градус соблазнительности в базовой детали повысила частично открытая зона декольте. Завершили аутфит ультраяркие туфли-лодочки из замши цвета острого перца.

Любовь Толкалина

Фото: Instagram @tolkalinaliuba

Фолловеры поинтересовались, как актрисе удается сохранять безупречную форму. «Как вы так похудели?» — спросили в комментариях, на что Любовь иронично ответила, что не худеет с детства.

Мария Михалкова-Кончаловская и Никита Кузьмин / Instagram @welcometomaria

На регистрации брака дочери Толкалина блистает с шелковой комбинации кремового цвета. В Сети уже появились первые фото и видео со свадьбы Марии Кончаловской и Никиты Кузьмина (бизнесмена из Калининграда). Узнавайте о событиях первыми с Passion.ru.

Фото: Instagram @tolkalinaliuba / @welcometomaria

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