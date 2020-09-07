Любовь Толкалина похвасталась фигурой в мини-платье и раскрыла секрет стройности

«Так выглядит Мать за сутки до того, как называться тещей…» — прокомментировала Толкалина одну из последних публикаций в Instagram. Звезда кино продемонстрировала счастливую улыбку, а вместе с тем похвасталась роскошной фигурой с бесконечно длинными и стройными ногами. Любовь примерила платье-блейзер «опасной» длины мини в классическом синем оттенке. Градус соблазнительности в базовой детали повысила частично открытая зона декольте. Завершили аутфит ультраяркие туфли-лодочки из замши цвета острого перца.