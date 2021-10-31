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Бывшие возлюбленные Павла Табакова познакомили дочерей: милое видео

Со звездой сериала «Деффчонки» Таисией Вилковой актер встречался несколько лет назад, а Софья Синицына родила ему дочь в прошлом году. Сейчас Таисия Вилкова замужем за актером Семеном Серзиным, они растят годовалую дочь Серафиму. На днях она познакомилась с наследницей Павла Табакова Мией. Первая встреча началась с неожиданного поцелуя в щеку.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Павел Табаков

Фото: East News Russia

Звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова порадовала своих поклонников милым видео с дочерью. 25-летняя актриса поделилась роликом, в котором ее годовалая дочь Серафима знакомится с наследницей Павла Табакова Мией. Девочка не удержалась и поцеловала новую подругу в щеку под восхищенные возгласы мамы Мии Софьи Синицыной и Таисии Вилковой за кадром.

Отметим, что Серафиму Таисия родила в браке с актером Семеном Серзиным, он же является отцом девочки. Однако на заре карьеры артистка встречалась с Павлом Табаковым — тот в те времена учился в Школе-студии МХАТ. Роман с Софьей Синицыной он завел в 2018 году, а в 2020-м актриса подарила ему дочь. Пара рассталась, но актер поддерживает бывшую возлюбленную и свою наследницу.

Фото и видео: East News; @taisiyavilkova, @yasinitsyna/Instagram