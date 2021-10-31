Бывшие возлюбленные Павла Табакова познакомили дочерей: милое видео
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Фото: East News Russia
Звезда сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова порадовала своих поклонников милым видео с дочерью. 25-летняя актриса поделилась роликом, в котором ее годовалая дочь Серафима знакомится с наследницей Павла Табакова Мией. Девочка не удержалась и поцеловала новую подругу в щеку под восхищенные возгласы мамы Мии Софьи Синицыной и Таисии Вилковой за кадром.
Отметим, что Серафиму Таисия родила в браке с актером Семеном Серзиным, он же является отцом девочки. Однако на заре карьеры артистка встречалась с Павлом Табаковым — тот в те времена учился в Школе-студии МХАТ. Роман с Софьей Синицыной он завел в 2018 году, а в 2020-м актриса подарила ему дочь. Пара рассталась, но актер поддерживает бывшую возлюбленную и свою наследницу.
Фото и видео: East News; @taisiyavilkova, @yasinitsyna/Instagram