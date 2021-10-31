Бывшие возлюбленные Павла Табакова познакомили дочерей: милое видео

Отметим, что Серафиму Таисия родила в браке с актером Семеном Серзиным, он же является отцом девочки. Однако на заре карьеры артистка встречалась с Павлом Табаковым — тот в те времена учился в Школе-студии МХАТ. Роман с Софьей Синицыной он завел в 2018 году, а в 2020-м актриса подарила ему дочь. Пара рассталась, но актер поддерживает бывшую возлюбленную и свою наследницу.