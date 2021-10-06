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Сын Олега Табакова впервые рассказал о внебрачной дочери

26-летний актер Павел Табаков стал отцом дочери Мии от коллеги Софьи Синицыной летом прошлого года. Молодые родители перестали скрывать ребенка только спустя год после ее рождения. Позднее стало известно, что Павел и Софья вместе воспитывают малышку, но не находятся в отношениях.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Павел Табаков и Софья Синицына

Фото: @outrush/@tabakov_pavel/Instagram

Обычно не комментирующий свою личную жизнь сын знаменитого Олега Табакова рассказал о воспитании дочери и отношениях с ее матерью.

Софья Синицына с дочерью Мией

Софья Синицына с дочерью Мией

Фото: @kristina_dean90/Instagram

«У меня нормальная роль папы. С дочкой вижусь достаточно часто. Я человек, который хочет, чтобы к нему хорошо относились. При этом понимаю, что и ко всем надо относиться хорошо и честно. Обманывать людей в делах любовных — это низко», — рассказал Павел в программе «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ».

До этого артист уже говорил о проблемах между ним и Софьей. Павел отмечал, что они с бывшей возлюбленной находятся скорее в дружеских отношениях.

Напомним, Синицына и Табаков познакомились на съемках картины «Как я стал» более 4 лет назад. Их роман длился 2 года, после чего актер начал встречаться с Марусей Фоминой. А сейчас ходят слухи о романе молодого артиста с PR-менеджером Ксенией Ермоленко.

Фото и видео: Instagram, Global Look Press