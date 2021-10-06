Сын Олега Табакова впервые рассказал о внебрачной дочери

«У меня нормальная роль папы. С дочкой вижусь достаточно часто. Я человек, который хочет, чтобы к нему хорошо относились. При этом понимаю, что и ко всем надо относиться хорошо и честно. Обманывать людей в делах любовных — это низко», — рассказал Павел в программе «Ты не поверишь!» на телеканале «НТВ».

До этого артист уже говорил о проблемах между ним и Софьей. Павел отмечал, что они с бывшей возлюбленной находятся скорее в дружеских отношениях.

Напомним, Синицына и Табаков познакомились на съемках картины «Как я стал» более 4 лет назад. Их роман длился 2 года, после чего актер начал встречаться с Марусей Фоминой. А сейчас ходят слухи о романе молодого артиста с PR-менеджером Ксенией Ермоленко.