Павел Табаков подарил Марине Зудиной внучку

Недавно Софья Синицына и семья Табаковых собирались вместе, чтобы крестить Мию в церкви, расположенной в центре Москвы. Марина Зудина и ее дочь Маша присутствовали на таинстве.

Издание связалось с Павлом Табаковым, и он не стал отрицать, что у него есть ребенок, но в беседе с журналистами он отметил, что живет отдельно от дочери.

Напомним, в последние недели имя Марины Зудиной мелькает в новостях в связи со скандалом, разразившемся после откровений Елены Прокловой, заявившей, что в юности она пережила домогательства известного режиссера. В своей речи она дала понять, что им может быть Олег Табаков. Общество разделилось надвое: одни встали на сторону Прокловой, другие осудили ее за поздние излияния души. Об этой истории читайте на сайте Passion.ru.