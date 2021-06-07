Павел Табаков подарил Марине Зудиной внучку
Светская тусовка начала говорить о том, что у Павла Табакова и Софьи Синицыной роман еще в 2017 году. Но сыну Олега Табакова и Марины Зудиной приписывали отношения и с другими известными девушками. Сам 25-летний актер и продолжатель знаменитой династии предпочитает о личной жизни не распространяться.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Молодая мать Софья Синицына не прячет дочь от посторонних глаз, как это делают многие знаменитости, но и не «выпячивает» ее лишний раз. В блоге актрисы можно найти фотографии девочки, которой на днях исполнится 10 месяцев.
Недавно Софья Синицына и семья Табаковых собирались вместе, чтобы крестить Мию в церкви, расположенной в центре Москвы. Марина Зудина и ее дочь Маша присутствовали на таинстве.
Издание связалось с Павлом Табаковым, и он не стал отрицать, что у него есть ребенок, но в беседе с журналистами он отметил, что живет отдельно от дочери.
Напомним, в последние недели имя Марины Зудиной мелькает в новостях в связи со скандалом, разразившемся после откровений Елены Прокловой, заявившей, что в юности она пережила домогательства известного режиссера. В своей речи она дала понять, что им может быть Олег Табаков. Общество разделилось надвое: одни встали на сторону Прокловой, другие осудили ее за поздние излияния души. Об этой истории читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram