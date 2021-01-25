Бывшая жена Виталия Гогунского обвинила его в насилии на глазах у дочери

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунской продолжает выяснять отношения со своей бывшей женой Ириной Маирко. Ранее он высказался в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ, заявив, что бывшая супруга не позволяет ему видеться с их общей дочерью и настраивает против него.

«Год не виделся с дочкой. Я от алиментов не отказываюсь», заявил он, комментируя вопрос, почему не платит алименты, добавив, что жене отошла его квартира стоимостью 20 миллионов рублей.

Ирина нашла, что на это ответить, и заявила, что отношениям Виталия с дочерью вовсе не препятствовала, и девочка не хочет общаться с отцом сама. Причина этого — в насилии над ней, которое видела Милана.

«Она видела, когда Виталик поднимал на меня руку. Однажды она реально смывала с меня кровь в ванной», признается Ирина.

По ее словам, даже это не является для нее веским аргументом, чтобы ограничивать девочку в общении с отцом.

«Виталик не поздравил Милану с днем рождения… Почему? Он в ее жизни был редким гостем всегда. Милана постоянно к нему тянулась, его приход был праздником. Я хочу, чтобы он общался с дочкой. Есть куча переписок, где я говорю, чтобы он приезжал».

Ранее Ирина с обидой признавалась, что Виталий везде заблокировал ее. По ее словам, его на это мотивирует жадность к деньгам, которые она получает от музыкальных успехов их дочки.