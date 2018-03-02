Бузова язвительно прокомментировала «прибавление» в семье Тарасовых
Ольга Бузова обидела Анастасию Костенко.
На днях в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко случилось «пополнение»: они купили щенка лабрадора. Новоиспеченная жена футболиста немедленно похвасталась приобретением в разделе stories своего Instagram.
Новость о важном приобретении распространили фанатские сообщества и хейтеры. Ольга Бузова не смогла оставить это событие без внимания. В комментариях к одному из постов она написала:
Ольга часто подкалывает новую супругу Тарасова и нелестно высказывается о новой жизни своего бывшего.
Фото: instagram
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