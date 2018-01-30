Ольга Бузова прокомментировала свадьбу Дмитрия Тарасова.

Прошедшая в несколько этапов свадьба Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко стала одним из самых обсуждаемых событий года. Не удержалась и Ольга Бузова. Под одной из публикаций звезда оставила неосторожный комментарий, который вызвал новый скандал в Сети. «Над ними ржет вся страна, и даже их гости, типо друзья, и артисты», — написала Ольга в ответ на едкий комментарий подруги.

Ее слова моментально подхватили СМИ, сделав достоянием общественности. Впрочем, комментарий Ольга не удалила. «Ну наконец-то, Оля», «Мы уже сутки ржем над потешной скорослепленной свадебкой, так опозориться», «И ты посмеялась! А то хейтеры ждут, когда тебя под капельницей с новыми песнями про идиота ждать», «Оля!!!! Ура!!!!!! Тебя отпустило!!!!! Мы так рады!!! Пусть теперь варятся дальше в своем аду тарасовых, а ты взлетишь еще выше, звездочка наша», — поддерживают Ольгу поклонники. «Лобода сказала: поздравляем именинницу! Это провал! Потом ой ну невесту #провалгода», «Лобода невесту перепутала с именинницей и посвятила ей песню случайная», «А Гогунский им кто интересно?!», «Смешно, Оль! наприглашали статистов для кучи)) позорище», «А как вам фраза Лопыревой; молодых отпустить в новую во взрослую жизнь?», «Парень не здоров! Квартиру выставил на продажу, чтобы свадьбу отметить», «Это тоже ненадолго, максимум 5 лет», — обсуждают свадьбу в комментариях к этой записи. Фанаты Бузовой уверены: праздник, который Ольга устроила с подругами в честь своего дня рождения, был намного круче.