«Над ними ржет вся страна»: комментарий Ольги Бузовой о свадьбе Дмитрия Тарасова спровоцировал скандал в Сети
Прошедшая в несколько этапов свадьба Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко стала одним из самых обсуждаемых событий года. Не удержалась и Ольга Бузова. Под одной из публикаций звезда оставила неосторожный комментарий, который вызвал новый скандал в Сети.
«Над ними ржет вся страна, и даже их гости, типо друзья, и артисты», — написала Ольга в ответ на едкий комментарий подруги.
Ее слова моментально подхватили СМИ, сделав достоянием общественности. Впрочем, комментарий Ольга не удалила.
«Ну наконец-то, Оля», «Мы уже сутки ржем над потешной скорослепленной свадебкой, так опозориться», «И ты посмеялась! А то хейтеры ждут, когда тебя под капельницей с новыми песнями про идиота ждать», «Оля!!!! Ура!!!!!! Тебя отпустило!!!!! Мы так рады!!! Пусть теперь варятся дальше в своем аду тарасовых, а ты взлетишь еще выше, звездочка наша», — поддерживают Ольгу поклонники.
«Лобода сказала: поздравляем именинницу! Это провал! Потом ой ну невесту #провалгода», «Лобода невесту перепутала с именинницей и посвятила ей песню случайная», «А Гогунский им кто интересно?!», «Смешно, Оль! наприглашали статистов для кучи)) позорище», «А как вам фраза Лопыревой; молодых отпустить в новую во взрослую жизнь?», «Парень не здоров! Квартиру выставил на продажу, чтобы свадьбу отметить», «Это тоже ненадолго, максимум 5 лет», — обсуждают свадьбу в комментариях к этой записи.
Фанаты Бузовой уверены: праздник, который Ольга устроила с подругами в честь своего дня рождения, был намного круче.
Пока поклонники артистки надсмехаются над праздником, который устроила пара, фанаты Дмитрия Тарасова защищают его новую «половинку».
«Бузова, а над тобой не ржет вся страна? Успокойся уже», «Ольга, ржет вся страна над тобой как раз уже целый год, и шоубиз, и бывшие друзья твоя, как ты по газонам пьяная валяешься и от бывшего все никак не отцепишься, все пасешь его везде и комментируешь! Ну дали тебе пинка под зад, с другой обвенчались, так угомонись ты уже, не позорься еще больше, вызываешь жалость и стыдно за тебя по-женски», «Оля Бузова, ты просто показала свою слабость, а не геройство. Клеилась ко всем, то пела песни без голоса. То голая везде. И это, думаешь, слава», — пишут они.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов пока сохраняют молчание.
Фото: instagram