Ольга Бузова честно рассказала о болезненном расставании с супругом и жизни после краха своего брака.

Певица и телеведущая Ольга Бузова не раз давала понять, что развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым из-за его измены, однако до сих пор не говорила об этом прямо. Однако в интервью журналу «Караван историй» Ольга все-таки была предельно откровенна.

«Категорически не понимаю человека, который семь лет спит с женой в одной кровати, а на следующий день — бац — и там уже лежит какая-то женщина из Ростова!» — заявила Бузова.