Бузова дала самое откровенное интервью: «Нашла в постели мужа какую-то женщину из Ростова»
Фото из Instagram Ольги Бузовой
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Ольга Бузова честно рассказала о болезненном расставании с супругом и жизни после краха своего брака.
Певица и телеведущая Ольга Бузова не раз давала понять, что развелась с футболистом Дмитрием Тарасовым из-за его измены, однако до сих пор не говорила об этом прямо. Однако в интервью журналу «Караван историй» Ольга все-таки была предельно откровенна.
«Категорически не понимаю человека, который семь лет спит с женой в одной кровати, а на следующий день — бац — и там уже лежит какая-то женщина из Ростова!» — заявила Бузова.
Любопытно, что сам Дмитрий долго отрицал, что начал встречаться с Анастасией Костенко за несколько месяцев до развода с Ольгой Бузовой. Тем не менее в новом интервью журналу Hello!, посвященном свадьбе с моделью, спортсмен наконец признал этот факт и добавил, что сам сделал первый шаг в отношениях с Анастасией.
Напомним, Ольга и ранее нелестно отзывалась о своей сопернице: сразу после новости о помолвке влюбленных Дмитрия и Анастасии она опубликовала в своем микроблоге фото с книгой «Идиот» и написала: «Решила перечитать одно из самых любимых произведений Федора Михайловича о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье».