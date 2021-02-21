Бузова назвала Даву родным человеком и пожелала победы в «Танцах со звездами»
Фото: @buzova86 / Instagram
В откровенном разговоре с поклонниками после расставания с Давой Бузова заявила, что не станет раскрывать все подробности конфликта с Давой. Однако она поддержала его в шоу «Танцы со звездами»: «Два года я была верна, предана, любила одного мужчину, хотела до конца и навсегда, поддерживала, дарила свою любовь, ласку, заботу, внимание… Для меня он стал очень родным человеком, несмотря на то, что потом стало происходить. Мы женщины такие в горящую избу войдем… Я знаю, что сейчас для Давида очень важный период, знаю, как ему важна победа в «Танцах» и… если эта победа сделает его счастливым, я буду счастлива. Я не буду призывать… Это ваш выбор, просто он действительно профессионал, крутой танцор и Давид заслуживает и достоин этой победы. Я надеюсь, что ты будешь счастлив».
Фото: Instagram
Напомним, что 22 января Ольга Бузова объявила о расставании с Давой. Печальную новость звезда рассказала в сториз, попросив подписчиков поддержать ее и не задавать вопросы об уже бывшем возлюбленном. Также Бузова обвинила Даву в насилии и опубликовала скриншоты переписок с ним. Дава во время отдыха на Мальдивах собирался купить билеты и улететь в Москву первым же рейсом.
Ольга отправила бывшему возлюбленному скриншот поста его мамы, в котором она назвала сына «мое солнечное чудо», и предлагала ему рассказать ей, что он бьет ее, оскорбляет и плюет в лицо. Позже мать Давы в комментариях в Instagram Ольги попросила не доводить ее сына до инсульта, как она уже довела свою сестру Анну.
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Фото: Instagram
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