Букингемский дворец сообщил о состоянии принца Филиппа

В Букингемском дворце прокомментировали состояние супруга королевы Елизаветы, принца Филиппа. Ранее он был экстренно госпитализирован в одну из частных больниц Лондона в связи с резким ухудшением самочувствия. Об этом пишет People.

«Герцог Эдинбургский остается в больнице короля Эдуарда VII, где ему оказывают медицинскую помощь в связи с инфекцией», – рассказал представитель.

«Он чувствует себя комфортно и реагирует на лечение, но, предположительно, ему придется оставаться в больнице в течение нескольких дней».

Точный диагноз герцога Эдинбургского не уточняется. Известно, что в конце января герцог и королева Елизавета сделали прививку от коронавируса.

Это не первое громкое событие, связанное с королевской семьей. Совсем недавно принцесса Евгения, внучка королевы, стала мамой в первый раз — она родила сына.

Позже стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри готовятся во второй раз стать родителями, и ожидают ребенка. До этого у герцогов Сассекских была неудачная попытка забеременеть, которая окончилась выкидышем.

У пары уже есть сын Арчи.

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