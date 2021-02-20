Принцесса Евгения показала первое фото своего новорожденного сына

Принцесса Евгения, которая, полторы недели назад впервые стала мамой и родила сына, показала первое фото своего малыша в официальном Instagram-аккаунте, и раскрыла имя своего ребенка.

«Спешим представить вам Августа Филиппа Хоука Бруксбэнка. Спасибо вам за такое количество прекрасных сообщений. Наши сердца переполнены любовью к этому маленькому человечку, словами не передать. Мы также рады поделиться с вами этими снимками. Они сделаны нашей потрясающей акушеркой. Спасибо всем замечательным медицинским работникам, включая нашу акушерку, которая приехала на выписку нашего мальчика», - подписала кадры Евгения.