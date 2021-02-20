Принцесса Евгения показала первое фото своего новорожденного сына
Фото: Global Look Press
Принцесса Евгения, которая, полторы недели назад впервые стала мамой и родила сына, показала первое фото своего малыша в официальном Instagram-аккаунте, и раскрыла имя своего ребенка.
«Спешим представить вам Августа Филиппа Хоука Бруксбэнка. Спасибо вам за такое количество прекрасных сообщений. Наши сердца переполнены любовью к этому маленькому человечку, словами не передать. Мы также рады поделиться с вами этими снимками. Они сделаны нашей потрясающей акушеркой. Спасибо всем замечательным медицинским работникам, включая нашу акушерку, которая приехала на выписку нашего мальчика», - подписала кадры Евгения.
В Великобритании по традиции дается 2 имени — мужчина в честь отца или дедушки, а женщинам — матери или бабушки, мальчика назвали в честь его пра-пра-прадеда по линии отца, Стэмпа Бруксбэнка, который был управляющим Банком Англии.
Подписчики поздравили молодых родителей с появлением малыша на свет.
Ранее, как сообщила пресс-служба Букингемского дворца, поздравления принцессе Евгении принесла королевская семья.
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Фото и видео: Instagram принцессы Евгении
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