Будто и не рожала: Костенко показала плоский живот через неделю после рождения сына

Анастасия Костенко, которая недавно снова стала мамой, удивила поклонников – в своем личном блоге она опубликовала фотографии после родов, на которых незаметно никаких изменений.

Поклонники засыпали ее вопросами, набрала ли она вообще килограммы во время беременности.

Девушка призналась, что лишний вес появился – около 10 кг.

«Думала, если честно, что будет немного хуже», — отметила она. Несомненно, и от него модель скоро избавится.