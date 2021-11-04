Будто и не рожала: Костенко показала плоский живот через неделю после рождения сына
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @kostenko.94
Анастасия Костенко, которая недавно снова стала мамой, удивила поклонников – в своем личном блоге она опубликовала фотографии после родов, на которых незаметно никаких изменений.
Поклонники засыпали ее вопросами, набрала ли она вообще килограммы во время беременности.
Девушка призналась, что лишний вес появился – около 10 кг.
«Думала, если честно, что будет немного хуже», — отметила она. Несомненно, и от него модель скоро избавится.
Стоит отметить, что во время беременности она подробно писала, как все проходит, а заодно делилась с поклонниками, как она следит за своей фигурой, что ест, а от чего отказалась.
Анастасия Костенко снова стала мамой 29 октября – на свет появился долгожданный мальчик. Также Анастасия и Дмитрий Тарасов воспитывают двух дочерей.
Счастливый отец сразу рассказал о радостном событии в своем личном блоге:
«Хотел с вами поделиться этой новостью. 53 сантиметра, 3200 грамм. Алексей, добро пожаловать», - написал он и выложил трогательное видео. Позже он показал, как нянчится со своими детьми и даже расплакался, переполненный впечатлениями.
Фото: Instagram