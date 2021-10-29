Дмитрий Тарасов стал отцом в четвертый раз: Анастасия Костенко родила сына

В мае этого года Тарасов объявил о третьей беременности своей супруги. «Малыш, ты еще этого не знаешь, но мы тебя уже так любим! Правду говорят, что те, у кого еще нет детей, не могут понять счастье отцовства. Мы с Настей планировали каждого малыша, можете нас поздравить, уже скоро мы официально будем многодетной семьей! Милая, это лучший подарок для меня!» — делился эмоциями футболист.

Для супругов этот ребенок стал третьим, пара уже воспитывает две дочери: 3-летнюю Милану и годовалую Еву. У Дмитрия также есть наследница от первого брака.

Костенко и Тарасов поженились в 2018 году. Для Анастасии этот брак был первым, а Дмитрий уже был дважды женат. Первая супруга спортсмена Оксана Пономаренко в 2009 году подарила ему дочь Ангелину. Также Тарасов 4 года состоял в браке с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Пара со скандалом разошлась в 2016 году из-за якобы измен звезды футбола.