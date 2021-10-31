Дмитрий Тарасов расплакался во время съемки первого видео с новорожденным сыном

Ролик вызвал много эмоций и у пользователей. «Именно так выглядит настоящее счастье», «Приятно наблюдать, такой заботливый папа», «Это настоящее счастье! Здоровья малышу и родителям», «Так это мило, с таким мужем, папой можно рожать бесконечно», — прокомментировали подписчики Дмитрия Тарасова.

Костенко и Тарасов поженились в 2018 году. Для Анастасии этот брак стал первым, а Дмитрий уже был дважды женат. Первая супруга спортсмена Оксана Пономаренко в 2009 году подарила ему дочь Ангелину. Также Тарасов 4 года состоял в браке с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.