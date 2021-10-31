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Дмитрий Тарасов расплакался во время съемки первого видео с новорожденным сыном

Футболист Дмитрий Тарасов два дня назад стал отцом в четвертый раз. 34-летний спортсмен, который воспитывает двух дочерей в браке с Анастасией Костенко и поддерживает дочь от первого брака, наконец-то стал отцом мальчика. Малыша назвали Алексеем. Сегодня счастливый отец поделился с подписчиками первым видео с участием ребенка. при этом сам Дмитрий не выдержал и заплакал от избытка эмоций.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дмитрий Тарасов с семьей

Фото: Instagram

Футболист Дмитрий Тарасов поделился первым видео с новорожденным сыном. Пока Алексей, который появился на свет два дня назад, остается вместе с мамой Анастасией Костенко в роддоме. В ролике запечатлено, как счастливый отец общается с малышом, качает его и заботится о ребенке. При этом на некоторых кадрах Дмитрий Тарасов появляется растроганным от эмоций.

Ролик вызвал много эмоций и у пользователей. «Именно так выглядит настоящее счастье», «Приятно наблюдать, такой заботливый папа», «Это настоящее счастье! Здоровья малышу и родителям», «Так это мило, с таким мужем, папой можно рожать бесконечно», — прокомментировали подписчики Дмитрия Тарасова.

Костенко и Тарасов поженились в 2018 году. Для Анастасии этот брак стал первым, а Дмитрий уже был дважды женат. Первая супруга спортсмена Оксана Пономаренко в 2009 году подарила ему дочь Ангелину. Также Тарасов 4 года состоял в браке с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Фото и видео: @tarasov23, @kostenko.94/Instagram