Николу Пельтц заподозрили в беременности после помолвки с Бруклином Бекхэмом

«Поздравляю с беременностью!», «Она действительно беременна, она надевает платья, которые не облегают ее тело. Я начинаю видеть изменения», «Она выглядит беременной», «Мама и папа», «Мои поздравления», «Не означает ли это, что ты беременна?», «Малышка вырастет и точно станет моделью», «Она выглядит такой счастливой», «Ты в ожидании???», «Baby B, это означает, что ты беременна?» — пишут фолловеры Николы Пельтц.

Напомним, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц встречаются десять месяцев. Никола – актриса, дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца. Ранее девушка состояла в отношениях с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром и, по слухам, с Джастином Бибером. В свою очередь, Бруклин Бекхэм встречался с актрисой Хлоей Грейс Морец и моделью Ханой Кросс.

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