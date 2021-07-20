Бритни Спирс могла обручиться со своим возлюбленным наперекор отцу
Бритни Спирс активно борется со своей семьей — ее отец и младшая сестра взяли ее под опеку, которая превратилась в самую настоящую тюрьму.
Поклонники давно заподозрили неладное, а сама Бритни эти подозрения подтвердила, заявив, что отец запрещает ей буквально все и использует ради заработка. Он распоряжается всеми ее средствами, заставляет выходить на сцену в любом состоянии и не дает нормально жить.
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Фото: face to face/Instagram
Она отметила, что очень хочет замуж — у нее есть парень Сэм Асгари. Однако отец был резко против изменений в личной жизни, запрещал выходить замуж и рожать детей.
Однако, судя по всему, девушка и ее возлюбленный сумели обойти запрет. Как сообщает Daily Mail, певицу вместе с Сэмом Асгари заметили на прогулке, а на пальце Бритни было кольцо, очень похожее на обручальное.
Неужели ей все-таки удалось обойти запреты своего отца и сделать первые шаги в борьбе за свою свободу?
Ранее Бритни обратилась к своим подписчикам и рассказала о своей непростой жизни, извинившись за то, что не сказала об этом раньше.
«Я не хочу, чтобы люди думали, что моя жизнь идеальна, потому что это определенно не так… и если вы читали что-нибудь обо мне в новостях на этой неделе… очевидно, теперь вы действительно знаете, что это не так. Я прошу прощения за то, что притворяюсь, будто последние два года со мной все было в порядке… Я сделалf это из-за своей гордости, и мне было неловко делиться тем, что со мной случилось».
Фото: Global Look Press
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