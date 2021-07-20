Бритни Спирс могла обручиться со своим возлюбленным наперекор отцу

Неужели ей все-таки удалось обойти запреты своего отца и сделать первые шаги в борьбе за свою свободу?

Ранее Бритни обратилась к своим подписчикам и рассказала о своей непростой жизни, извинившись за то, что не сказала об этом раньше.

«Я не хочу, чтобы люди думали, что моя жизнь идеальна, потому что это определенно не так… и если вы читали что-нибудь обо мне в новостях на этой неделе… очевидно, теперь вы действительно знаете, что это не так. Я прошу прощения за то, что притворяюсь, будто последние два года со мной все было в порядке… Я сделалf это из-за своей гордости, и мне было неловко делиться тем, что со мной случилось».