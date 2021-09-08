Отец Бритни Спирс спустя 13 лет согласился отказаться от опекунства над дочерью

Джеймс Спирс указал в предоставленных документах, что его наследница «имеет право на то, чтобы суд всерьез пересмотрел вопрос о необходимости сохранения опекунства», так как «обстоятельства изменились до такой степени, что оснований для сохранения опекунства может больше не быть».

Но радоваться певице еще рано — за последние месяцы уже неоднократно менялись условия освобождения ее от отцовского опекунства. Сначала Джеймс уверял, что спокойно передаст дочь в руки другого опекуна, назначенного судом. А позже через адвокатов стал требовать 2 миллиона долларов отступных. Правда, Спирс-старший заверил, что эта сумма необходима исключительно для того, чтобы погасить судебные издержки и расплатиться с компанией Tri Star, ранее сотрудничавшей с исполнительницей.