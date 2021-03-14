Бритни Спирс рассказала о поцелуе с женщиной: «Ее зовут Мадонна»

Фанаты певицы задали ей вопрос о самом необычном опыте в своей жизни — о поцелуях с женщинами. Артистка со смехом отреагировала и тут же выдала: «Да, и ее зовут Мадонна». К слову, об этом событии знает весь мир. Случилось это в 2003 году, когда поп-артистки вместе с Кристиной Агилерой исполнили песни Like the Virgin и Hollywood на церемонии музыкальной премии MTV VMA. В середине номера Мадонна внезапно поцеловала по очереди обеих певиц, что вызвало настоящий ажиотаж и истинное удивление публики.

К слову, до этого мы писали, что в США состоялось очередное слушание по делу об опекунстве над певицей Бритни Спирс — отцу звезды Джейми Спирсу отказали в праве быть ее единственным опекуном. Тогда адвокат Джейми Спирса возразил против формулировки предложенного приказа и заявил, что он ненадлежащим образом уменьшает полномочия его клиента по управлению имуществом дочери. Подробнее об этой истории читайте в нашем материале!

А какой необычный опыт был в вашей жизни? Делитесь ответами в комментариях!