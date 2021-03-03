Отец Бритни Спирс мечтает, чтобы дочь больше не нуждалась в его опеке
Фото: instagram.com/britneyspears
Как уточнила его адвокат Вивиан Ли Торин, отец хочет, чтобы певица вышла из опекунства. По его словам, Бритни должна «подать прошение, чтобы положить конец этому». «Джеймс не говорит, что он идеальный отец. Он уважает личное пространство Бритни и просьбу ее адвоката не связываться с ней», - сказала Вивиан.
Адвокат отца Бритни ранее выступила от имени 68-летнего мистера Спирса с заявлением для CNN, сказав, что он «не хотел бы ничего больше, чем видеть Бритни, не нуждающуюся в опеке», но это зависит от его 39-летней дочери.
Ранее Джеймс Спирс лишился полного управления финансами дочери, но остался ее опекуном, против чего певица выступает с августа 2020 года. Джеймс Спирс контролировал доходы певицы с 2008 года, когда у нее начались проблемы с психикой. Бритни частично лишилась права распоряжаться своей жизнью после нервного срыва, последовавшего за разводом с Кевином Федерлайном. Тогда она потеряла опеку над двумя детьми.
Обычно договоренности по опекунству длятся недолго, и никто не ожидал, что полномочия Джеймса Спирса будут действовать больше десяти лет. В ноябре 2020-го Бритни проиграла суд против единоличного опекунства отца.
Фото: Instagram/@britneyspears
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