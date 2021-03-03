Отец Бритни Спирс мечтает, чтобы дочь больше не нуждалась в его опеке

Адвокат отца Бритни ранее выступила от имени 68-летнего мистера Спирса с заявлением для CNN, сказав, что он «не хотел бы ничего больше, чем видеть Бритни, не нуждающуюся в опеке», но это зависит от его 39-летней дочери.

Ранее Джеймс Спирс лишился полного управления финансами дочери, но остался ее опекуном, против чего певица выступает с августа 2020 года. Джеймс Спирс контролировал доходы певицы с 2008 года, когда у нее начались проблемы с психикой. Бритни частично лишилась права распоряжаться своей жизнью после нервного срыва, последовавшего за разводом с Кевином Федерлайном. Тогда она потеряла опеку над двумя детьми.

Обычно договоренности по опекунству длятся недолго, и никто не ожидал, что полномочия Джеймса Спирса будут действовать больше десяти лет. В ноябре 2020-го Бритни проиграла суд против единоличного опекунства отца.