Суд отказал отцу Бритни Спирс в праве быть ее единственным опекуном

В США состоялось очередное слушание по делу об опекунстве нал певицей Бритни Спирс — отцу звезды Джейми Спирсу отказали в праве быть ее единственным опекуном. Об этом пишет The Guardian.

10 ноября был учрежден трастовый фонд Bessemer Trust Co в качестве соопекуна вместе с отцом Спирс, но адвокат Джейми Спирса возразил против формулировки предложенного приказа и заявил, что он ненадлежащим образом уменьшает полномочия его клиента по управлению имуществом дочери.

Отец Бритни Спирс управляет всеми ее финансовыми делами с 2008 года по решению правоохранительных органов после того, как звезда пережила нервный срыв. Однако сама певица в августе 2020 обратилась в суд с просьбой снять с ее отца обязанности ее опекуна. За это выступают и фанаты певицы, которые считают, что поп-принцесса находится под жестким контролем своего родителя. Они даже организовали движение под названием #FreeBritney.

Против отца певицы выступил и ее возлюбленный, фитнес-тренер Сэм Асгари.

«Я хочу, чтобы все знали: у меня нет ни капли уважения к человеку, который пытается контролировать наши отношения и постоянно воздвигает препятствия на нашем пути. По-моему, Джейми — просто мудак! Не хочу вдаваться в подробности, он все же всегда уважал нашу приватность. Однако я не могу удержаться, чтобы не высказать свое мнение», — заявил он в своем Instagram.

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