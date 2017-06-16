Умирающий старик дал сенсационный комментарий

Смерть принцессы Дианы многие годы была под завесой тайны. Кто-то считал это несчастным случаем, кто-то божьей карой, существовала также версия об убийстве принцессы спецагентами. На днях бывший сотрудник контрразведки Mi5 Джон Хопкинс признался в содеянном. Старик рассказал, что его команде был дан приказ организовать аварию.

Долгое время Джон молчал, беспокоясь за свою жизнь. Но, когда ему стукнуло 80 лет, он узнал о смертельной болезни и о том, что ему осталось жить пару недель, он решил публично покаяться.

«Ее заказали именно представители королевской семьи. Диана знала слишком много их секретов. Из желания отомстить она могла начать говорить. Мой начальник сказал мне, что получил приказ от принца Филиппа. Нам было велено организовать все так, чтобы все поверили в автокатастрофу. Я делал это ради родины и королевы», — цитируют СМИ его слова.