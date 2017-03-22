Брэд Питт продолжает горевать из-за неожиданного для него, по слухам, развода. Актер старается реже появляться на публике и пытается справиться с эмоциями и чувствами. В последнее время 52-летний Питт увлекся скульптурой — берет уроки у своего друга, известного скульптора Томаса Хаусиго.

Как сообщают инсайдеры, актер может часами что-то лепить в студии Хаусиго в Лос-Анджелесе: главное для него — сам процесс, отвлекающий от грустных мыслей. По словам очевидцев, часто он приезжает утром, а уезжает только вечером. Во время занятий актер слушает грустные песни о любви, сообщает E!News.

Анджелина Джоли тем временем путешествует с детьми по миру и занимается общественной деятельностью в качестве посла ООН. Кроме того, недавно актриса начала читать лекции своего курса в Лондонской школе экономики и политических наук. Джоли призналась, что для нее очень важна новая должность и она счастлива поделиться со студентами своим опытом.

Фото: Global Look Press