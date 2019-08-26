Божена Рынска ждет дочь от умершего полгода назад мужа Игоря Малашенко

«Я, действительно, не уследила за Игорем, я не повторяла ему каждое утро, что его жизнь нужна мне, и все будет хорошо. Я должна была понять, что у него смертельный срыв и лететь за ним. И я была готова пойти за это вслед за ним на тот свет. У меня бывают черные часы, когда еще чуть-чуть и все...

Но я не могу предать живое существо, которое от меня зависит. У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по супер-прогрессивным скринингам. Я не могу бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому тяну себя из мрака депрессии изо всех сил - доползаю до врачей, мы вместе меняем препараты. Евгения Игоревна не гарантия, что меня не утянет на дно до ее появления. Приступы у меня ужасные, смертоносные. Но я буду стараться.

Скорее всего, если буду жива, мне придется по фейсбуку собирать деньги на оплату второй части гонорара сурмамы. Потому что все мое богачество ушло на американских адвокатов. Надеюсь воспитать мою девочку в любви и уважении к Игорю. Вот как-то так...», - написала Божена (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

В комментариях к посту Божена написала, что, увидев будущую дочь на УЗИ, поняла, что она очень хорошенькая и все суицидальные мысли будущая мать отложила на потом. Друзья ее поддержали, отметив, что рады слышать такую новость. Они также написали, что ближайшие 25 лет Рынска будет испытывать радость материнства, а там и внуки пойдут.

Напомним, Божена Рынска и Игорь Малашенко состояли в отношениях семь лет, но поженились только осенью 2018 года, незадолго до его гибели.