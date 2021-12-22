У Елены Николаевой и Игоря Вдовина родился первенец — фото из роддома

Для Елены мальчик стал первым ребенком, а для ее супруга — пятым. Композитор Игорь Вдовин ранее был уже дважды женат. Первая супруга родила ему троих детей, а за время второго брака с балериной Анастасией Волочковой у них на свет появилась дочка Ариадна. Со всеми своими детьми музыкант поддерживает теплые отношения и даже познакомил их со своей новой избранницей. Однако вот сохранить нормальные отношения с балериной ему не удалось — они до сих пор колко высказываются в адрес друг друга.

Николаева, в отличие от своего «опытного» в плане семейной жизни супруга, ранее ни разу не решалась связать себя узами брака со своими возлюбленными. Однако ее сердце все же удалось покорить Вдовину. Композитор и журналистка сыграли свадьбу чуть больше года назад после трехлетнего романа.