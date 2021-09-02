Бывший муж Анастасии Волочковой Игорь Вдовин станет папой в пятый раз

Нежные снимки Николаевой сделал лично супруг: «Так меня видит муж. Мы так любим этот растущий живот, что решили его не скрывать. Еще у Игоря есть забавное приложение, которое каждую неделю открывает новые статьи про нашего мальчика. На прошлой он был размером с "кокос". Сейчас — это уже "баклажан"», — поделилась милыми подробностями Елена.

Елена и Игорь поженились год назад. У новой супруги Вдовина сложились отличные отношения с Ариадной, общей дочерью Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина. Елена не раз выходила с 15-летней девушкой в свет: они появлялись на красных дорожках. В обычной жизни Ариадна тоже очень много времени проводит как с папой, так и с новой мачехой.

Вчера, 1 сентября, в девятый класс Ариадну проводила мама.