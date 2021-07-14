Анастасия Волочкова призналась, что устроила свадьбу с Игорем Вдовиным только ради шоу

Анастасия добавила, что теперь он на всю жизнь остался известен как ее бывший супруг.

«Теперь у Игоря Вдовина на всю жизнь погоняло "бывший муж Анастасии Волочковой". Простите, но до меня у этого чувака были жены, после меня — девушки, но его погоняло так и останется с ним. Игорь — никто и ничто, и звать его никак».

Претензий к бывшему у Волочковой много — она обвинила его в том, что он украл у нее три миллиона рублей. По словам балерины, вернуть эту сумму он так и не удосужился — и именно на эти деньги мужчина живет и обеспечивает нынешнюю семью.