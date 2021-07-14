Анастасия Волочкова призналась, что устроила свадьбу с Игорем Вдовиным только ради шоу
Анастасия Волочкова стала гостьей шоу Джемала Махмудова на YouTube, в котором рассказала о своей личной жизни и вспомнила экс-супруга Игоря Вдовина.
Балерина заявила, что их брак трудно назвать настоящим — все случилось ради того, чтобы сделать из свадьбы красивое шоу.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @volochkova_art
«Я за этим человеком не была замужем, у нас даже соответствующего штампа в паспорте нет. Мне просто хотелось шоу из свадьбы сделать. Я себе могу позволить все — шута горохового, альфонса, олигарха», — заявила она.
Анастасия добавила, что теперь он на всю жизнь остался известен как ее бывший супруг.
«Теперь у Игоря Вдовина на всю жизнь погоняло "бывший муж Анастасии Волочковой". Простите, но до меня у этого чувака были жены, после меня — девушки, но его погоняло так и останется с ним. Игорь — никто и ничто, и звать его никак».
Претензий к бывшему у Волочковой много — она обвинила его в том, что он украл у нее три миллиона рублей. По словам балерины, вернуть эту сумму он так и не удосужился — и именно на эти деньги мужчина живет и обеспечивает нынешнюю семью.
Фото: Instagram Анастасии Волочковой
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