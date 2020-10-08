«Мечта каждой девушки»: Ксения Бородина выложила архивное видео в свадебном платье
Фото: www.instagram.com/borodylia/?hl=ru
Телеведущая Ксения Бородина показала одно из своих свадебных платьев, а позже пообещала выложить и второе. Ксения нашла архивное видео с примерки – по ее словам, платье позже переделывалось.
Подписчики отметили счастливый блеск в глазах Бородиной, и заявили, что это действительно очень важно.
«Даааа! У меня тоже есть подобное видео! В глазах столько счастья», «В то время я работала в свадебном салоне и очень пользовались спросом платья с атласной юбкой, потому что все хотели платье «как у Ксении Бородиной»!», «Я тоже на своей свадьбе была в пышном платье, мне все подружки говорили, зачем такое пышное, это уже устарело....но мне кажется каждая девочка в детстве мечтала хотя на один день прочувствовать себя настоящей принцессой», «Тоже хочется быть такой принцессой на своей свадьбе», «Я когда примерила в салоне своё свадебное платье, аж расплакалась ,поняла ,что это оно, то самое ,и никакое другое больше не хочу, более того, я мечтаю снова его надеть, уже на какую-либо годовщину».
Замуж Ксения выходила дважды. В 2008 году она вышла замуж за Юрия Будагова, с которым прожила до 2011 года.
В 2015 году она вышла замуж второй раз – за бизнесмена Курбана Омарова. От этих браков у Ксении две дочери – Мария от первого брака, и Теона – от второго.
Фото и видео: Instagram Ксении Бородиной
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