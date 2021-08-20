Борис Корчевников рассказал о тяжелом заболевании: «За что, почему именно со мной?»
На программе «Судьба человека», которая выходит по будням на канале «Россия 1», артист рассказал о своем раковом заболевании. В ответ Борис Корчевников тоже проявил откровенность: «Я тоже болел. И здорово болел. Я помню, как стоял как будто на каком-то суде, когда это со мной произошло. Все равно спрашиваешь себя: "Почему это случилось?". Если не этот дурацкий вопрос "за что, почему именно со мной", то еще — "для чего все так произошло"», — сказал Борис Корчевников.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @b.korchevnikov
Из-за болезни ведущий начал переосмысливать свою жизнь и расставлять в ней оценки. Например, думал, что он сделал не так и где оступился. На что Левкин отметил, что шансы победить рак очень велики, если организм не исчерпал свой ресурс. Певец призвал всех столкнувшихся с недугом бороться и верить в лучшее.
Напомним, что около шести лет назад у Бориса Корчевникова врачи нашли доброкачественную опухоль ушного нерва. Врачи удалили новообразование, однако после этого у мужчины возникли серьезные проблемы со слухом. А на фоне серьезной терапии и приема препаратов, у ведущего появились проблемы с лишним весом.
Но сегодня артист — старается не опускать руки и продолжает вести активную профессиональную жизнь, восстанавливая здоровье. Но признается и в накопившейся усталости и не исключает, что может прекратить работу над проектом «Судьба человека», который так любит зритель, а в 2019 году — даже получил «ТЭФИ».
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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