Борис Корчевников рассказал о тяжелом заболевании: «За что, почему именно со мной?»

Напомним, что около шести лет назад у Бориса Корчевникова врачи нашли доброкачественную опухоль ушного нерва. Врачи удалили новообразование, однако после этого у мужчины возникли серьезные проблемы со слухом. А на фоне серьезной терапии и приема препаратов, у ведущего появились проблемы с лишним весом.

Но сегодня артист — старается не опускать руки и продолжает вести активную профессиональную жизнь, восстанавливая здоровье. Но признается и в накопившейся усталости и не исключает, что может прекратить работу над проектом «Судьба человека», который так любит зритель, а в 2019 году — даже получил «ТЭФИ».