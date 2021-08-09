Борис Корчевников больше не исключает уход из программы «Судьба человека»

Но Владимир на этом не оставил тему и продолжил настаивать на важности труда Корчевникова: «Надоело, значит. А вот то, что полный зрительный зал. Это только маленькая часть зрителей, которые прильнули, ожидая вас на экране. Ваших гостей, которые им не безразличны. Которые их любят. Вы их хотите сознательно взять и лишить этого удовольствия. Не выйдет! Что такое? Полный зал красивых женщин», — заметил Владимир Стеклов.

Давно известно о тяжелом физическом состоянии телевизионного ведущего. Совсем недавно он перенес серьезную операцию, поэтому, нагрузка куда меньше этой, может причинять ему большой дискомфорт. Как известно, в детстве он переболел менингитом, а в 2015 году медики обнаружили у него опухоль ушного нерва. Образование оказалось доброкачественным, но после операции по его удалению у звезды начались проблемы со слухом. Кроме того, Корчевникову пришлось пройти через трепанацию черепа и длительное гормональное лечение, из-за которого Борис набрал вес. Он отмечал, что это событие полностью изменило его жизнь и заставило пересмотреть свои взгляды.