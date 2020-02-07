«Бомбическая!» В Сети обсуждают фото 64-летней Ирины Хакамады в платье-сетке и алых туфлях
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Фото: Instagram
Ирина Хакамада опубликовала в социальной сети фотографию, на которой позирует в платье-сетке и алых туфлях. Сидя на стуле Ирина журналист и публицист демонстрирует стройные и длинные ноги.
«Когда судьба подкидывает вам шанс, а вы, под давлением сложных обстоятельств или испугавшись своего непрофессионализма, от него отказываетесь, — вы упускаете мечту! Не надейтесь на свой или коллективный разум. Никакого разума не хватит просчитать все возможные последствия того или иного события», — написала Ирина Хакамада в Instagram.
Подписчики поблагодарили Ирину за своевременно высказанную мысль и отметили, что она выглядит просто превосходно.
«Бомбическая», «Выглядишь супер», «Крутая, отличное фото», «Девочка», «Красавица, породистая какая», —написали ей в комментариях.
К слову, 64-летней Ирине Хакамаде не привыкать получать столько много комплиментов. У нее отличная стройная фигура, которую ее подписчики периодически могут лицезреть. Так, на летнем фестивале Burning man в США Ирина Хакамада похвасталась идеальным прессом.
Фото и видео: Instagram
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