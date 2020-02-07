«Бомбическая!» В Сети обсуждают фото 64-летней Ирины Хакамады в платье-сетке и алых туфлях

«Когда судьба подкидывает вам шанс, а вы, под давлением сложных обстоятельств или испугавшись своего непрофессионализма, от него отказываетесь, — вы упускаете мечту! Не надейтесь на свой или коллективный разум. Никакого разума не хватит просчитать все возможные последствия того или иного события», — написала Ирина Хакамада в Instagram.