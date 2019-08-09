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«Маша зажигает»: Ирина Хакамада поделилась видео с танцами дочери на дискотеке

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Хакамада

Фото: Instagram
Общественный деятель отдыхает с наследницей в Каннах.

На днях в Сети обсуждали зажигательные танцы 64-летней Ирины Хакамады на пляже. А теперь общественный деятель и журналист показала, как танцует ее дочь — 22-летняя Мария. В ролике девушка двигается под ритмичную музыку в компании молодых кавалеров.

«Маша зажигает», - прокомментировала Ирина Хакамада.

Маша танцует на дискотеке

«Класс! Пусть Ваша дочь всегда будет такой жизнерадостной»,

«Ваша Маша это показатель того, что человека нужно просто любить и чуточку помогать и тогда все у него получится. Ирина Вы пример, люблю Вас»,

«Просто танец ,просто позитивные эмоции ,просто весело»,

«Ааа!!! Как классно!!!! Молодец!!!», - написали Ирине в комментариях.

Напомним, Ирина Хакамада родила Машу в четвертом браке. Девочка появилась на свет в 1997 году с синдромом Дауна. В 7 лет Маша заболела лейкозом, но ее вылечили, потому что недуг вовремя распознали.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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