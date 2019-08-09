«Маша зажигает»: Ирина Хакамада поделилась видео с танцами дочери на дискотеке

«Класс! Пусть Ваша дочь всегда будет такой жизнерадостной»,

«Ваша Маша это показатель того, что человека нужно просто любить и чуточку помогать и тогда все у него получится. Ирина Вы пример, люблю Вас»,

«Просто танец ,просто позитивные эмоции ,просто весело»,

«Ааа!!! Как классно!!!! Молодец!!!», - написали Ирине в комментариях.

Напомним, Ирина Хакамада родила Машу в четвертом браке. Девочка появилась на свет в 1997 году с синдромом Дауна. В 7 лет Маша заболела лейкозом, но ее вылечили, потому что недуг вовремя распознали.