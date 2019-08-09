«Маша зажигает»: Ирина Хакамада поделилась видео с танцами дочери на дискотеке

На днях в Сети обсуждали зажигательные танцы 64-летней Ирины Хакамады на пляже. А теперь общественный деятель и журналист показала, как танцует ее дочь — 22-летняя Мария. В ролике девушка двигается под ритмичную музыку в компании молодых кавалеров.
«Маша зажигает», - прокомментировала Ирина Хакамада.
«Класс! Пусть Ваша дочь всегда будет такой жизнерадостной»,
«Ваша Маша это показатель того, что человека нужно просто любить и чуточку помогать и тогда все у него получится. Ирина Вы пример, люблю Вас»,
«Просто танец ,просто позитивные эмоции ,просто весело»,
«Ааа!!! Как классно!!!! Молодец!!!», - написали Ирине в комментариях.
Напомним, Ирина Хакамада родила Машу в четвертом браке. Девочка появилась на свет в 1997 году с синдромом Дауна. В 7 лет Маша заболела лейкозом, но ее вылечили, потому что недуг вовремя распознали.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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