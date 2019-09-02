64-летняя Ирина Хакамада продемонстрировала завидный пресс и стройные ноги на фестивале Burning Man

Последнюю неделю лета многие продвинутые любители современной музыки провели на фестивале Burning Man, который в этом году проходит в США с 25 августа по 3 сентября. Среди гостей была и Ирина Хакамада.
На одной из фотографий, которые бывший политик опубликовала в своем блоге, она демонстрирует завидный пресс. На видео — стройные ноги.
«Вы очень вдохновляете меня на то, что можно всю жизнь быть крутой, не "обабиться", не постареть душой. Всю жизнь жила с этой мыслью, что в каком-нибудь возрасте это так или иначе произойдет. Теперь понимаю, что это только наш выбор. Всегда в любом возрасте можно быть актуальным, главное развиваться и впускать в свою жизнь постоянно новое, меняться вместе со всем миром. Спасибо вам за этот яркий пример», — написала одна из подписчиц.
Ирина не раз признавалась в любви к современной электронной музыке, именно она помогает ей «обновляться» и находить свой путь в жизни.
«Если необходимо принять сложное решение, то вам нужно два часа, которые вы проведете в полном одиночестве, выключите компьютер, телефон. Сформулируйте вопрос мозгу. Включите воображение, представьте этот запрос в виде букв и предложений. Затем подключайте мелкую моторику, перебирайте четки, покрутите шарики буквально пять минут. Дальше вы можете посмотреть любимый фильм, почитать книгу, послушать музыку. Вы можете делать все, что угодно, связанное с искусством. При одном условии, что все, что вы будете делать, должно буквально "сносить вам крышу". Расслабьтесь, и решение придет само», — советует она на своих лекциях.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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