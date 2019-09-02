64-летняя Ирина Хакамада продемонстрировала завидный пресс и стройные ноги на фестивале Burning Man

Последнюю неделю лета многие продвинутые любители современной музыки провели на фестивале Burning Man, который в этом году проходит в США с 25 августа по 3 сентября. Среди гостей была и Ирина Хакамада.

На одной из фотографий, которые бывший политик опубликовала в своем блоге, она демонстрирует завидный пресс. На видео — стройные ноги.