Болезнь Аллы Пугачевой стала причиной отмены ее традиционного праздника весны
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Фото: Instagram
Алла Пугачева рассказала поклонникам, что в этом году из-за состояния здоровья не в силах организовать традиционный праздник цветов, которым открывает весну.
Примадонна отметила, что ее традицию может продолжить любой желающий. О чем она и попросила общественность. Просьбу Аллы Пугачевой поддержали поклонники не только в России, но и в Европе. Они вышли на улицы с букетами цветов.
«Этот праздник всегда для меня особенный. Я приболела, но настроение отличное. Это не коронавирус, — с юмором отметила Примадонна. — Продолжайте мою традицию. Разрешайте весну и дарите радость людям».
Но несмотря на недомогание Алла Борисовна выглядит отлично. И ее поклонники это замечают. Недавно Примадонна призналась, что не доверяет визажистам свое лицо — красится всю жизнь сама. Также она рассказала, что не делала кардинальных пластических операций, а прибегает к услугам поддерживающих процедур.
Фото и видео: Instagram
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