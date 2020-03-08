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Болезнь Аллы Пугачевой стала причиной отмены ее традиционного праздника весны

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Слайд, который
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Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Instagram

Каждый год на протяжении многих лет Примадонна разрешает весну праздником цветов. В этот раз артистка попросила поклонников начать сезон.

Алла Пугачева рассказала поклонникам, что в этом году из-за состояния здоровья не в силах организовать традиционный праздник цветов, которым открывает весну.

Примадонна отметила, что ее традицию может продолжить любой желающий. О чем она и попросила общественность. Просьбу Аллы Пугачевой поддержали поклонники не только в России, но и в Европе. Они вышли на улицы с букетами цветов.

«Этот праздник всегда для меня особенный. Я приболела, но настроение отличное. Это не коронавирус, — с юмором отметила Примадонна. — Продолжайте мою традицию. Разрешайте весну и дарите радость людям».

Но несмотря на недомогание Алла Борисовна выглядит отлично. И ее поклонники это замечают. Недавно Примадонна призналась, что не доверяет визажистам свое лицо — красится всю жизнь сама. Также она рассказала, что не делала кардинальных пластических операций, а прибегает к услугам поддерживающих процедур.

Фото и видео: Instagram

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