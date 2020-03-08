Болезнь Аллы Пугачевой стала причиной отмены ее традиционного праздника весны

Примадонна отметила, что ее традицию может продолжить любой желающий. О чем она и попросила общественность. Просьбу Аллы Пугачевой поддержали поклонники не только в России, но и в Европе. Они вышли на улицы с букетами цветов.

«Этот праздник всегда для меня особенный. Я приболела, но настроение отличное. Это не коронавирус, — с юмором отметила Примадонна. — Продолжайте мою традицию. Разрешайте весну и дарите радость людям».