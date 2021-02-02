Бывший муж Меган Фокс не торопится давать ей развод

«Брайан определенно все затрудняет и замедляет. Меган очень хочет закончить все как можно скорее, но Брайан ей в этом не способствует», – говорит инсайдер. Об этом пишет Daily Mail.

Ситуацию осложняет и то, что бывший муж актрисы требует совместной опеки над их тремя сыновьями.

В то же время, Меган имеет самые серьезные планы на нового возлюбленного, а Бейкер отвечает ей взаимностью. Ранее актрису даже заметили с шикарным кольцом на безымянном пальце, и заподозрили, что рэпер уже сделал любимой предложение.

Сама Меган опровергла эти слухи, и сделала это довольно иронично – опубликовала фотографию с другим украшением на этом же пальце и довольно резко выразилась в адрес тех, кто предположил ее помолвку.