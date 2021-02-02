Бывший муж Меган Фокс не торопится давать ей развод
Фото: www.instagram.com/meganfox/?hl=ru
Меган Фокс полностью поглощена своими новыми отношениями с рэпером Колсоном Бейкером, известным под псевдонимом Mashine Gun Kelly. Однако личное счастье звезды омрачает тот факт, что она никак не может завершить отношения со своим бывшим супругом, Брайаном Остином Грином. Их бракоразводный процесс длится уже два месяца.
По словам людей, близких к Меган, Грин намеренно тянет время и осложняет развод, несмотря на то, что и он уже встретил новую любовь, танцовщицу Шарну Берджесс.
«Брайан определенно все затрудняет и замедляет. Меган очень хочет закончить все как можно скорее, но Брайан ей в этом не способствует», – говорит инсайдер. Об этом пишет Daily Mail.
Ситуацию осложняет и то, что бывший муж актрисы требует совместной опеки над их тремя сыновьями.
В то же время, Меган имеет самые серьезные планы на нового возлюбленного, а Бейкер отвечает ей взаимностью. Ранее актрису даже заметили с шикарным кольцом на безымянном пальце, и заподозрили, что рэпер уже сделал любимой предложение.
Сама Меган опровергла эти слухи, и сделала это довольно иронично – опубликовала фотографию с другим украшением на этом же пальце и довольно резко выразилась в адрес тех, кто предположил ее помолвку.
Фото и видео: Instagram Меган Фокс
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