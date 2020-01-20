Безразмерные туники и купальники всех цветов: Светлана Бондарчук похвасталась ярким пляжным гардеробом
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Миссию спрятаться от солнца Бондарчук доверила цветастой тунике, скроенной по типу кимоно. Свободный силуэт, длина макси и микс множества принтов в одном выглядит ярко даже на фоне лазурного пейзажа. Наряд совместил в себе флористические паттерны, этнические мотивы и целую палитру оттенков. Яркую тунику Светлана сменила на слитный купальник в не менее насыщенном бирюзовом цвете. В расслабленном пляжном образе звезда сделала акцент на линию декольте, подчеркнутую разноцветным плетеным кантом. Look дополнила легкая плетеная шляпка и солнцезащитные очки.
Светлана Бондарчук смело публикует пикантные фото и демонстрирует формы, что зачастую становится причиной бурных обсуждений в Сети. Осадить хейтеров светская львица решила, высказавшись на тему зависти и эйджизма, – подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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