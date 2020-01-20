Безразмерные туники и купальники всех цветов: Светлана Бондарчук похвасталась ярким пляжным гардеробом

Светлана Бондарчук смело публикует пикантные фото и демонстрирует формы, что зачастую становится причиной бурных обсуждений в Сети. Осадить хейтеров светская львица решила, высказавшись на тему зависти и эйджизма, – подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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